Зверев признался в любви к Билык

Эпатажный российский стилист и шоумен Сергей Зверев откровенно рассказал об отношениях с популярной украинской исполнительницей Ириной Билык. В близком окружении певицы уверены, что отношения между Сергеем и Ириной зашли слишком далеко. Хотя, возможно, изначально задумывались как пиар-ход и одноразовое сотрудничество. Теперь Ирина и Сергей живут на два города, на светских тусовках появляются под ручку, свободное время коротают тоже на пару. Даже собрались на недельку-другую на отдых за кордон. А еще записывают новые песни дуэтом и готовят на осень совместное шоу.