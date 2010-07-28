Потап опровергает слухи о распаде дуэта с Настей Каменских

Украинский рэпер Потап опроверг информацию о распаде дуэта с Настей Каменских «Мы готовим новый альбом. В нем мы споем половину песен на английском языке и половину на итальянском. Мы будем делать западные проекты. Нас очень ждут в Соединенных Штатах», - рассказал Потап. Он добавил, что как продюсер, взялся за проект «Потап и его команда», к которому подключил своих друзей, в том числе, и Каменских. В планах у него открыть еще один продюсерский центр, пишет Комсомольская правда в Украине. Потап также опроверг слухи о том, что он намерен покинуть шоу-бизнес. «Ходят слухи, что я покину шоу-бизнес. Я, правда, хотел уйти. Но ко мне приходит много писем, в которых люди пишут о том, что благодаря моему творчеству у них рассосались опухоли, поднимается настроение. Они сказали, если вы, Потап, покинете шоу-бизнес, то у нас будет грустное болото. Кроме вас не на кого смотреть. Я передаю слова людей. Я решил остаться в шоу-бизнесе, чтобы подтянуть следом идущих людей. А когда они смогут идти сами, уйду я», - сказал Потап.