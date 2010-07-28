Мадонна планирует концерт в Малави. С кокаином?

В сентябре поп-дива хочет выступить в Малави и транслировать это по ТВ на весь мир. Мероприятие, понятное дело, будет благотворительным. Более того, Мадонна планирует, что этот концерт станет крупнейшим в мире по сбору средств. Деньги она передаст нуждающемуся населению Малави – родине двух ее приемных детей, 5-летней Мерси и 4-летнего Дэвида Банды. Их она воспитывает наравне с родными Лурдес и Рокко. В концерте уже согласился учавствовать лидер U2 - Боно. Ожидается 60 тысяч посетителей, билеты среди которых будут распространяться бесплатно. «Мадонна знает: чем крупнее событие, тем больше денег будет собрано», - говорит источник из фонда певицы - Raising Malawi Foundation. Тем временем Мадонна на выходе со съемочной площадки своего нового фильма W.E. в Лондоне держала в руках странный пакет. На первый взгляд кажется, что в нем - кокаин.