Британский певец Мика впервые выступит в России

Популярный британский певец Мика (Mika) впервые выступит в России в поддержку нового альбома The Boy Who Knew Too Much на сцене московского клуба Arena Moscow в среду и в петербургском «Ледовом Дворце» в четверг, сообщили РИА Новости организаторы. Mика, он же Майкл Холбрук Пенниман-младший (Michael Holbrook Penniman), по словам организаторов, «никогда не был в России, тем не менее, его русский фан-клуб насчитывает миллионы поклонников». «Любят музыканта не только за привлекательную внешность, но и за оригинальные тексты, талантливые аранжировки и красочные шоу, - говорится в сообщении организаторов. - Российских зрителей ожидает красочное костюмированное шоу, невероятные декорации, море позитивных эмоций, новые песни и уже ставшие классикой хиты Grace Kelly, Love Today, Relax, take it easy и многие другие». Дебютный сингл артиста Relax, Take it Easy, появившийся на волнах радиостанции BBC Radio 1 в Великобритании, сразу был признан «хитом недели». А в январе 2007 года новый хит Grace Kelly возглавил британский национальный хит-парад - впервые за более чем полувековую историю чарта исключительно на основании онлайн продаж. Дебютный альбом певца Life In Cartoon Motion, записанный в Лос-Анджелесе в том же году, стал сенсацией. Критики наперебой кричали, что Мика - новый идол молодежи. Кроме того, после выхода этой пластинки музыкальные журналисты стали сравнивать Мику с Элтоном Джоном, Дэвидом Боуи, Робби Уильямсом, Фредди Меркьюри, Scissor Sisters и другими звездами первой величины. Второй альбом The Boy Who Knew Too Much, вышедший осенью прошлого года, добавил в список сравнений такие фигуры, как The Beatles, Пол Саймон, Джимми Саммервиль и еще нескольких значительных фигур мировой музыкальной сцены. «Я вырос, слушая все подряд от Боба Дилана до Сержа Гинзбура и фламенко. По мере взросления мои музыкальные вкусы становились все более эклектичными, но я всегда возвращался к великим музыкантам - людям, которые делали записи так, как подсказывало им их собственное видение. Принц, Элтон Джон, Майкл Джексон - эти люди создали потрясающие песни, которые никто не может исполнить, кроме них самих. А это именно то, чего хочу добиться и я», - цитируют организаторы слова 26-летнего британца. Мика родился в Бейруте 18 августа 1983 года. Его мать - ливанка, а отец - американец. Из-за того, что в Ливане началась война, семья переехала в Париж, а потом - в Лондон, где будущая звезда пошла в школу. Смешение разных культур благосклонно сказалось на его творчестве - сочинять и петь Мика стал с самого детства и без протекции поступил в Королевский колледж музыки. Еще бы: оказалось, что он обладает голосом с диапазоном в пять октав. Родители хотели видеть его оперным певцом, но он твердо решил покорять поп-сцену. Вскоре молодой талант написал музыку для British Airways и для рекламы жевательной резинки Orbit. Позже он бросил учебу в престижном колледже, чтобы отдать себя поп-музыке. На сегодняшний день на счету музыканта всевозможные награды, среди которых «Грэмми», BRIT Awards, World Music Awards и другие престижные музыкальные премии, в том числе и Ivor Novello в номинации «Лучший автор песен». В текущем году Мика был удостоен ордена Искусств и Литературы - одной из высших наград Франции.