Стинг продал квартиру на Манхэттене, продешевив почти на треть

Британский музыкант и актер Стинг продал свою квартиру-дуплекс в Central Park West на Манхэттене в Нью-Йорке на 29% дешевле, чем предполагал, пишет газета The New York Observer. О том, что Стинг расстался со своей двухуровневой нью-йоркской квартирой, стало известно в апреле этого года. Однако тогда ценой сделки назывались 19 миллионов долларов. Как сообщает газета The New York Observer, конечной стоимостью квартиры оказалась даже меньшая сумма - 17,75 миллиона долларов. Таким образом, по сравнению с 24,9 миллиона долларов, которые Стинг запрашивал за квартиру в 2006 году, впервые выставив ее на продажу, певец «снизил планку» почти на треть. «Покупателем стал некий Майкл Найфи, сделка была заключена на настоящее имя музыканта - Гордон Мэтью Томас Самнер», - напоминает издание. Оно отмечает, что эту тактику также использовала Вупи Голдберг, которая продала в прошлом году свою квартиру-лофт под именем, данным ей при рождении, - Кэрин Джонсон. Как добавляет издание, квартиру в двух уровнях с четырьмя спальнями Стинг купил у своего друга, также музыканта, Билли Джоэла в 1980-х годах. В верхнем этаже квартиры находится комната для музицирования с видом на Центральный парк. Стинг (родился в 1951 году) - лидер музыкальной группы The Police в 1976-1984 годах. С 1984 года выступает сольно. Стинг получил звезду на аллее славы в Голивуде за достижения и вклад в области музыки.