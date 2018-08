Новый альбом Тома Джонса лидирует в британском чарте

Альбом Praise And Blame обогнал в рейтинге пластинку Эминема Recovery Текущая неделя в национальном чарте альбомов Великобритании началась с сенсации – новый альбом Тома Джонса (Tom Jones) Praise And Blame лишил первенства фаворита хит-парада, пластинку Recovery американского рэпера Эминема (Eminem). Пресс-секретарь заслуженного эстрадного исполнителя подтвердил, что по состоянию на вторник, 27 июля LP Praise And Blame воцарился в рейтинге. Теперь пластинке осталось продержаться на первом месте до ближайшего воскресенья, 1 августа, чтобы она окончательно утвердилась в лидерстве чарта на этой неделе. «Я очень горжусь этим альбомом и просто обалдел от отзывов о нем, — признался Джонс. – Круто находиться в топе вместе с Эминемом, в следующий раз мы, возможно, будем лидировать вместе». Если альбом Praise And Blame удержит первенство до 1 августа, то 70-летний Том Джонс станет самым старым музыкантом, возглавившим чарт альбомов Великобритании. На данный момент таковым остается 69-летний Боб Дилан (Bob Dylan), пластинка которого Together Through Life стала в рейтинге номером один в прошлом году.