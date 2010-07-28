Леди Гага отдыхает с бывшим бойфрендом

Парочка загорала, плавала и веселилась в бассейне техасского отеля. Леди Гага была запечатлена фотографами в объятиях своего бывшего молодого человека, Люка Карла, с которым в середине июля звезда решила снова сойтись. Несколько лет назад Гага рассталась с Люком Карлом, но в этом году эксцентричная певица поняла, что по-прежнему любит его. Целующиеся влюбленные попали в объективы камер. - Я бы не стала успешной без него. Я никого и никогда так не любила. Именно наши отношения так сильно на меня повлияли, - заявила Леди Гага. Пара решила дать своему роману еще один шанс, и на этой неделе были замечены веселящимися в приотельном бассейне в Техасе. Певица, известная своими яркими нарядами, на этот раз была одета в леопардовый купальник. Забравшись на плечи Люку, они устроили шуточную борьбу со своими друзьями.