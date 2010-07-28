Годзилла возвращается: концепт-арт

Некоторое время уже ходили слухи, что Legendary Piсtures собирается перезапустить «Годзиллу», что, разумеется, было бы только логично — в 3D, с современными возможностями компьютерной графики, так чтобы это чудовище (с ужасным задом) выходило с экрана прямо в зал и топтало почтеннейшую публику. Теперь вот слух этот подтверждается, и хотя ни о кастинге, ни о сценарии, ни о режиссере еще никто не говорит, на комик-коне студия предствила концепт-арт, причем устроен он был следующим образом: фанатам выдали майки с картинкой, а если те становились перед веб-камерой, они видели, как Годзилла дышала своим атомным дыханием (голубоватого цвета). Есть, конечно, некоторая самонадеятельность в выпуске сувенирной продукции к фильму, у которого еще нет ни сценария, ни режиссера, но с другой стороны, это же «Годзилла»!