Джон Ву снимется в китайской пропаганде

Джон Ву снимется в новом китайском пропагандистском фильме «Основание партии». Как сообщает Associated Press, режиссер исполнит роль председателя Национального правительства Китайской республики и предшественника Чан Кайши Линь Сэня. Действие картины компании China Film Group Corp. разворачивается в период с 1911 по 1921 годы (в 1921 году была основана коммунистическая партия Китая). Съемки картины должны начаться в августе 2010 года, а выход картины запланирован на 2011 год и будет приурочен к 90-летию основания китайской коммунистической партии. Бюджет картины составляет 8,8 миллиона долларов. Новый фильм стал уже второй картиной компании China Film Group Corp. с ярко выраженным идеологическим уклоном. Предыдущей их работой был фильм «Основание республики», вышедший на экраны в 2009 году. Для участия в этом фильме были приглашены крупнейшие китайские звезды - Джеки Чан и Джет Ли. Картина собрала (в частности, благодаря интенсивной ротации) в прокате более 60 миллионов долларов. Джон Ву известен как режиссер таких боевиков, как «Круто сваренные», «Без лица» и «Миссия: невыполнима 2». В настоящее время он работает над проектом «Власть убийц». Этот фильм рассказывает о женщине, покинувшей секретное братство убийц, чтобы начать новую жизнь. Выход картины запланирован на осень 2010 года.