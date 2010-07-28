Сценарий «Ворона» обретет новую жизнь благодаря Нику Кейву

Совсем недавно сообщалось о том, что готовится к производству обновленная версия готического триллера – «Ворон». Эдварг Прессман, продюсер проекта, заявлял о том, что к картине уже написан замечательный сценарий, автор которого – Стивен Норрингтон. Тогда же сообщалось, что создатели картины готовят более реалистичный фильм, что оригинальная картина. Однако, по всей видимости, не настолько уж был хорош написанный Норрингтоном сценарий. На днях продюсер «Ворона» завил в интервью, что привлек к картине Ника Кейва. На плечи Ника будет возложена ответственная миссия – полностью переписать сценарий. Напомним, что Кейв – музыкант коллектива The Bad Seeds. Дебют Ника в роли сценариста состоялся с выходом картины «Призраки гражданской смерти». В 2006 году он создал сценарий к ленте «Предложение». Благодаря работе над мрачным вестерном, Кейв попал в десятку наиболее перспективных сценаристов. Позже Ник написал роман «Смерть Банни Монро», поэтому его можно смело считать связанным с литературным искусством. По данным oKino.ua, к Кейву также обращался Рассел Кроу – актер хотел, чтобы Ник переписал для него сценарий к «Гладиатору». Однако задумка 20-минутной завершающей битвы во Вьетнаме, после которой зрителей переносят в туалет Пентагона, так и не была профинансирована. Что касается «Ворона», то в скором времени киноманы узнают, кто же сыграет главную роль – Эрика Дрейвена.