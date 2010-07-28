Новый проект Майкла Бэя снова про инопланетян

Компания Paramount готовит производство новой фантастической картины. Ожидается, что фильм вберет в себя лучшее из лент «Монстро» и «Паранормальное явление». По данным oKino.ua, в основу картины будет положена идея дебютанта в области режиссуры Бобби Глинкерта. Этот молодой кинодеятель работал на съемочных площадках «Трансформеров» Майкла Бэя, а также выступал ассистентом режиссера в проекте Джастина Лина «Форсаж 4». Кроме того, Глинкерт успел снять две короткометражки. Интересно, что продюсером проекта выступит Майкл Бэй. Для фантастического фильма студия Paramount выделит 12 миллионов долларов. Кстати, картина «Паранормальное явление», на которую равняются создатели, обошлась всего в 15 тысяч долларов, зато принесла в мировом прокате около 200 миллионов долларов. В настоящее время Paramount трудится над лентой «Супер 8», создатели которой – Джей Джей Абрамс и Стивен Спилберг. У фильма Бэя пока нет названия – его обозначили как «Confidential Alien Project».