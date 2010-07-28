Кети Топурия взбунтовалась

Кэти Топурия демонстративно ушла с ковровой дорожки конкурса «Новая волна 2010». Ранее не замеченная в особенной претенциозности солистка колоритного поп-проекта «А-студио» всем своим поведением в Юрмале показывала, как ее утомляют замечания организаторов съемки. Темпераментную артистку взбесили два дубля, которые пришлось делать под чутким руководством режиссера праздника Александра Ревзина, и, когда понадобился третий, Кэти показала свой взрывной кавказский характер. - Все, я ухожу отсюда, что за бред! Сколько раз вы еще нас здесь гонять собираетесь? - сказала Топурия, покидая дорожку. Пока энергичная исполнительница капризничала, ни одна из звезд российской эстрады не показала своего недовольства и покорно повторила торжественный проход по дорожке на бис, пишет Life.ru. В этом году конкурсантов приветствовали Иосиф Кобзон и Лариса Долина, Валерий Леонтьев и Лев Лещенко, Борис Моисеев и Валерия, Игорь Верник и Ксения Собчак, Наталья Подольская и Владимир Пресняков, Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев, Филипп Киркоров.