Илья Зудин снял клип на сольную песню

Экс-солист группы «Динамит» Илья Зудин представит клип на сольную песню под названием «Другой». Планируется, что эта песня станет заглавной на сольном альбоме певца, который пока находится в работе. На данный момент у певца и композитора готово около восьми новых песен, которые он исполнит с музыкантами после демонстрации видео. Официальную часть презентации Илья планирует завершить дружеским джем-сейшном, во время которого каждый из гостей-музыкантов сможет выйти на сцену и выступить. «Название песни говорит само за себя – это будет другой Илья Зудин, не тот, который был в «Динамите». Мое сольное творчество – гитарная музыка, ближе к року. Точнее, смесь рока с электроникой, - рассказал Илья корреспонденту InterMedia. - Съемки клипа проходили в Ташкенте. Снимал потрясающий режиссер Джасур Шаметов. За время съемок мы сожгли павильон на «Узбекфильме» и разбили дорогущую вазу в доме серьезных людей… Так как ваза была только одна, то нам надо было разбить ее с первого дубля. Что мы успешно и сделали прямо в кадре. Получилось очень эффектно». На презентацию Илья пригласил всех своих друзей, в числе которых Игорь Саруханов, Лолита Милявская, Батырхан Шукенов, Александр Ревва, Павел Воля, джазовая певица Жаклин Мигаль и др.