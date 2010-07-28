«ДДТ» готовит двойной альбом

Релиз нового альбома группы «ДДТ», который планировалось выпустить осенью, перенесен на весну будущего года. Как рассказал корреспонденту InterMedia директор коллектива Александр Тимошенко, это связано с тем, что музыкантам предстоит еще очень много работы над будущей пластинкой, поэтому к осени участники «ДДТ» никак не успеют ее закончить. Тем более что команда решила выпустить двойной CD. «Накопилось очень много материала, который не поместится в один диск», - объяснил директор группы. Сейчас коллектив работает на собственной студии в Санкт-Петербурге, где записано уже около половины материала. Выпуск диска, название которому еще не придумано, скорее всего, возьмет на себя компания Navigator Records.