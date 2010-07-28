Вампир из фильма Сумерки сыграет в Людях Х

Эди Гатеги, воплотивший на экране образ вампира Лорана в трилогии «Сумерки», примет участие в картине Мэттью Вона «Люди-икс: Первый класс» В приквеле будет рассказана история создания школы для людей со сверхспособностями. Создатели фильма планируют сделать акцент на взаимоотношениях Ксавьера с Магнето, которые когда-то были друзьями. Гатеги предложена роль Дарвина, способного к стремительной эволюции, позволяющей ему приспосабливаться к любой ситуации и окружающей среде, пишет Взгляд.ру. В фильме также снимаются: Джеймс Макавой, Майкл Фассбендер, Кевин Бэйкон, Элис Ив, Николас Холт, Калеб Лэндри Джонс и Лукас Тилл.