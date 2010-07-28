Боярская пришла в ЗАГС в джинсах и шлепках

Самая завидная невеста страны Лиза Боярская в обстановке строжайшей секретности вышла замуж в Санкт-Петербурге. Законным супругом 24-летней артистки стал актер Максим Матвеев, известный по фильму «Стиляги». Регистрация прошла тихо и очень быстро: за 10 минут молодоженов расписали в загсе на Фурштадской набережной. Арендованный черный Mercedes подогнали во внутренний двор и вошли через служебный вход, чтобы скрыться от глаз любопытных зевак и папарацци. Пару согласились зарегистрировать до официального открытия дворца, чтобы не привлекать лишнего внимания. Невеста и жених не стали устраивать торжественных церемоний: ни тебе праздничных нарядов, пышных белых платьев и строгих костюмов. Лиза и ее жених пришла в белых футболках, джинсах и шлепанцах. Вместо фаты на голове невесты красовались несколько кокетливых белых бантиков, пишет»Комсомольская правда». Столь значимое событие в своей жизни влюбленные подгадали под день рождения жениха. 28 июля Максим отмечает 28-летие. Далее вечером планируется свадебное застолье, где соберутся только близкие друзья пары. Лизе сделают прическу с вечерним макияжем, помогут надеть платье, которое актриса выбирала задолго до самого главного события в своей жизни. А ведь еще неделю назад и сама Боярская утверждала, что в ближайшее время она не собирается выходить замуж: «Вот так я и узнаю новости о своей жизни, говорила она. - А уж сколько мне романов приписывали!» Очевидно, актерский талант пригодился Лизе и в жизни.