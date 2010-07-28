Новая девушка Гая Ритчи (ФОТО)

У Гая Ритчи роман с очаровательной манекенщицей намного моложе него. Они уже проводят вместе отпуск на Средиземном море. Девушку зовут Джеки Эйнсли, и она, говорят, тоже очень увлечена Гаем. Гай и Джеки вместе уже около трех месяцев (до этого Гая видели в компании 22-летней модели из Словакии Микаэлы Косьяновой). Между ними весомая разница в возрасте - более 13-ти лет. Но, вспоминая почти 30-летнюю разницу между Мадонной и Хесусом Лусом, это кажется ерундой. Джеки не только модель, а еще и немного актриса - она подарила героине знаменитой компьютерной игры Heavy Rain внешность и движения. Быть может, в новом фильме Гая найдется для нее место? Вместе с Ритчи и его пассией отдыхал девятилетний сын режиссера Рокко. Его мама Мэдж в это время пробует себя в качестве постановщика: сейчас в Лондоне вовсю идут съемки ленты W.E. с Эбби Корниш и Натали Дормер в главных ролях.