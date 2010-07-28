Игорь Николаев попал в ДТП

Известный поэт и композитор попал в неприятную ситуацию на столичной дороге накануне отъезда в Юрмалу. Накануне международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна» Игорь Николаев попал в аварию в Москве. 50-летний артист за рулем своего «Лексуса LX-470» выезжал с Подушкинского шоссе на Рублевское. В это время, около 17.30, по направлению в сторону области образовалась внушительная пробка. Музыкант, который не желал терять драгоценное время в автомобильном заторе, пытался всеми способами выбраться из транспортного тупика и стал перестраиваться вправо. Тем более что с той стороны загорелся зеленый свет и машины тронулись. В этот момент джип Николаева столкнулся с «Ниссан X-Trail». В результате столкновения, к счастью, никто не пострадал. Однако у «лексуса» Николаева оказалась разбита правая передняя сторона. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД не смогли сразу установить виновника ДТП. Игорю Юрьевичу, как второму участнику аварии, еще предстоит явиться в отдел ГАИ для разбора.