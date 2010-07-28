Еще одна загадка Майкла Джексона

Видео нацистского содержания Майклу Джексону подбирала и доставляла специальная компания. Для столь важного клиента заказы лично собирал ее владелец - Норман Шерер. По мнению Шерера, Джексон собрал внушительную коллекцию редких нацистских видео. «Майкл был особенным клиентом», - сообщил прессе Шерер. - Я всегда знал, что ему нужно. Майкл Джексон часто проводил вечера в своем поместье за просмотром нацистских видео. Как пояснил СМИ личный помощник Короля поп-музыки, Скотт Шаффер, Майкл Джексон действительно собрал огромную коллекцию нацистских материалов. За новыми видеозаписями, среди которых были и крайне редкие экземпляры, Джексон всегда посылал своего помощника. В коллекции Майкла Джексона можно было увидеть такие фильмы, как «Нацисты чистой крови» и «Дети Гитлера». По предположению Шерера, Майклу Джексону просто нравилась дисциплина и строгость нацистов. Майкл Джексон умер 25 июня 2009 года в Лос-Анджелесе. Причиной смерти Короля поп-музыки названа передозировка сильнодействующими препаратами.