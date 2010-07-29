Солистка «Ассорти» увела жениха у Ингрид

29 июля 2010, 11:10

Солистка группы «Ассорти» Оксана Казакова скоро наденет подвенечное платье . Свадьба состоится 14 августа в одном из самых популярных плавучих ресторанов Москвы. Имя своего избранника Оксана пока не афиширует. Известно только, что жених, равно как и невеста, трудится во благо российского шоу-бизнеса. Имя жениха до самой свадьбы певица будет держат в секрете, как сообщила «КП» ее пиар-менеджер, все же рассказавшая об одном пикантном моменте. Жених Оксаны на протяжении последних лет тесно общался с итальянской певицей Ингрид, известной в России по хитам «Tu es foutu», «Shock», «Tango» и многим другим. Ингрид никак не комментирует приближающее событие, но уверяет, что при наличии «окна» в своем гастрольном графике приедет в Москву и поздравит близкого друга лично. А меж тем счастливую невесту мало интересует «прошлое» избранника. Она, заручившись поддержкой своих коллег из группы «Ассорти», штурмует столичные салоны для новобрачных, выбирает меню для свадебного стола, утверждает список приглашенных гостей, планирует дату «девичника» и готовит вокальный сюрприз для любимого. А первое знакомство Оксаны и ее избранника произошло 7 лет назад, когда «Ассорти» работали над новой концертной программой. «Мой будущий муж влюбился в меня с первого взгляда, — рассказывает Оксана. — Но мое сердце молчало три года. Все это время он мирился с «должностью» друга, но продолжал ухаживать. Только благодаря его настойчивости мы сейчас вместе». Переломным моментом в этой love story стал один из дней рождения Оксаны. Любимый увез ее в Камбоджу, где в храме древнего города Анкорвата признался в любви! Оксана с улыбкой на лице ответила, что… подумает. По приезде из романтического путешествия молодые люди стали встречаться. С того момента прошло почти четыре года. «В этом году, на праздновании дня рождения моей мамы, любимый попросил у родителей моей руки, — светится от счастья Оксана. — Папа с мамой согласились, и мне ничего не оставалось, как наконец-то ответить «Да»!»

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