Крутой и Паулс стали почетными гражданами Юрмалы

Мэр Юрмалы Ромуальд Ражукс в среду присвоил звание почетных гражан города организаторам фестиваля «Новая волна». На прием в мэрию встречу пришли сопредседатели жюри конкурса — Раймонд Паулс и Игорь Крутой, режиссер конкурса Александр Ревзин, директор конкурса Александр Румянцев, председатель оргкомитета конкурса Александр Шенкман, а также Иосиф Кобзон, Лариса Долина, Юрий Антонов и Юлия Ковальчук с Александром Чумаковым. Ражукас заявил, что долго размышлял, что подарить организаторам конкурса, и решил сделать их почетными жителями города — поскольку они бывают в Юрмале ежегодно, пишет Delfi. В подарок организаторы «Новой волны» получили почетную грамоту и статуэтку ласточки — символа Юрмалы.