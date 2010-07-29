Мама и кино уничтожают пропасть

Режиссерский дебют канадца Ксавье Долана - Я убил свою маму - такое попадание в точку, что поначалу в голове не укладывается: как это можно снять? Препарируя тему сложных взаимоотношений матери с сыном, Ксавье резок, беспощаден и, в первую очередь, откровенен перед собой и другими. Юберу Минелю 16 лет, он учится в художественной школе и у него обостренное чувство справедливости, половое созревание и прочие непростые этапы взросления. Конечно, его, как и всех подростков, заносит, он орет на свою мать и бесконечно ее критикует. Его раздражает буквально все в ней: от манеры напевать и одеваться до характера общения. Женщина, понимая, что не в силах справиться с кипящей и всепоглощающей ненавистью и скрытностью сына, отправляет его в школу-интернат. Подальше от себя, подальше от привычной жизни, подальше от Антонена – парня Юбера. Но пересказывать сюжет этой картины – худшее, что можно придумать. Что происходит дальше и что происходит там вообще – стоит видеть самому. Я убил свою маму удовлетворяет вечный голод красоты красивыми сценами и актерами, эксклюзивной эстетикой и атмосферой. Но главная прелесть призера жюри «Особый взгляд» в Каннах состоит в том, что это своего рода мостик над большой пропастью. Всем и всегда полезно взглянуть на проблему под другим углом, с иной позиции, а особенно в этом случае – и фильм дает такую уникальную возможность. Это не просто полубиографическая история талантливого мальчика-гея о том, как он ненавидит мать и может даже позволить себе наврать о ее смерти. Это, можно даже сказать, ключ к взаимопониманию между родителем и ребенком.