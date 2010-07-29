Пугачева не хочет больше петь

В этом году без сюрпризов на музыкальном конкурсе не обошлось. На Рижское взморье отказалась ехать муза «Новой волны» Алла Пугачева. Напомним, Примадонна была не только завсегдатаем конкурса, но и учредила на «Новой волне» специальный приз имени себя. Понравившимся музыкантам легенда вручала не только почетный диплом, но и денежный бонус. Появились разговоры, мол, Алла Борисовна неважно себя чувствует, поэтому и не поехала в этот раз в Юрмалу. Однако накануне открытия «Новой волны» певица в добром здравии трудилась на своей радиостанции. Да и дочь дивы - Кристина Орбакайте в своем интернет-блоге опровергла новость о болезни Пугачевой. - Мама здорова, хорошо себя чувствует и прекрасно выглядит! - успокоила поклонников Примадонны Орбакайте. Тем временем новость о том, что Пугачева не приедет, не дает покоя журналистам. Появились слухи, что Алла Борисовна запросила слишком большой гонорар за свое присутствие на конкурсе. Мол, Примадонна оценила свой патронаж «Новой волны» в 500 тысяч евро. На пресс-конференции перед открытием продюсер и композитор Игорь Крутой высказал свое видение отсутствия главной звезды. - Мы все думали, что Алла Борисовна шутит, будто прощается со сценой,- рассказал журналистам Игорь Яковлевич. - Но я встретился с Аллой, поговорил и понял, что она не приедет на «Новую волну», потому что действительно не хочет больше петь!