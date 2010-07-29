Регина Бурд и Алена Кравец не могут петь из за Сергея Жукова

Певицы Алена Кравец и экс-участница «Сливок», супруга солиста группы «Руки вверх» Сергея Жукова - Регина Бурд, которая многим известна под псевдонимом Мишель, в своих интервью не раз говорили, что в скором времени на звездном небосклоне появится новый яркий дуэт, способный затмить большинство существующих женских коллективов! Насколько долгоиграющим получится сий проект, не говорит ни Бурд, ни Кравец. На первых порах две красавицы просто планируют записать дуэт. «Если он возымеет большой успех, то обязательно последует продолжение нашего сотрудничества» – комментирует Бурд. О совместной работе Алена и Регина говорили давно. Но только недавно Кравец, позвонила своей давней приятельнице с предложением записать дуэт именно сейчас. «Регина была «за»! Она уже давно ушла из шоу-бизнеса и, как я, полностью посвящает себя детишкам. Мы обе чувствуем, что сейчас наиболее подходящее время для совместной работы» - рассказывает о замысле Кравец. Вот только супруг дважды мамы Регины-Мишель Бурд Сергей Жуков категорически против столь скорого возвращения его супруги на эстраду. Как рассказывает Алена Кравец, Жуков считает, что его жена просто не сможет уделять достаточно времени семье и детям и о новых песнях ей стоит задумываться не раньше, чем в следующем году. Регина и Алена, которые уже загорелись этой идеей всерьез, сейчас стараются уладить все проблемы с несговорчивым Жуковым. Время покажет!