Ани Лорак купила новый Mercedes (ФОТО)

Популярная украинская певица Ани Лорак купила новый автомобиль Mercedes GL550. По подсчетам журналистов, это уже ее четвертая машина. На днях утром 31-летняя звезда в повседневной футболоке, джинсах и вьетнамках покидала дом вместе с супругом Муратом. Прямо на узком тротуаре, перекрывая проход для пешеходов, стояло их спортивное купе BMW Z3. Но пара прошла мимо него. И, завернув во двор, уселась в новое авто. Большой, блестящий черный внедорожник Mercedes GL550 стоит около 150 тысяч долларов, пишет издание «Блик». Выезжая со двора, Мурат остановился и забрал из BMW портмоне, вероятно с водительскими документами, и увез Каролину на новом «Мерседесе». Кстати, никогда и никто не видел саму певицу за рулем. Обычно ее возит водитель или супруг.