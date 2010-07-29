Певица Алекса избавляется от силикона

Участница «Фабрики звезд-4» и бывшая возлюбленная Тимати оказалась в весьма неудобном положении. Она стала жертвой пластической хирургии. В тусовке поговаривают, что видели, как девушка выходила из клиники. И ездила она туда из-за проблем с губами: силикон, который она закачала в них несколько лет назад, стал отторгаться организмом. У артистки сильнейшее воспаление, она едва может разговаривать. По словам врачей, выкачать силикон обратно не такая уж и простая задача. Это далеко не то же самое, что вынуть силиконовый имплант из груди. Биогель обволакивает ткани, и удалить его весьма сложно. Теперь Алексе придется делать специальный губной массаж и сесть на особую диету. Говорят, что бывшая подружка Тимати до сих пор скрывает, что увеличила свои губы. К слову сказать, еще совсем недавно обсуждали губы другой звездной девушки – «татушки» Юли Волковой. На одной из вечеринок она появилась с новыми губами. Они выглядели настолько неестественно, что поговаривали, будто операция прошла не очень успешно. Зато личная жизнь девушки, похоже, налаживается. После расставания со своим мужем Парвизом Ясиновым ее уже видели на пляже с другим молодым человеком. Видимо, свои отношения артистка особенно не скрывает, если приехала в Серебряный Бор и расположилась на обычном пляже. Нового поклонника певицы зовут Игорь, и он бизнесмен, пишет «Московский комсомолец». Стоит отметить, что парочка вела себя весьма раскованно. Игорь целовал свою подружку, а Юля особо не возражала.