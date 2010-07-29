Боярский опоздал на свадьбу дочери

28 июля самая завидная невеста страны Лиза Боярская в обстановке строжайшей секретности вышла замуж за Максима Матвеева, известного по фильму «Стиляги». С утра пара расписалась в ЗАГСе – тихо и быстро. Уже около пяти часов вечера гости стали собираться у причала напротив дома Михаила Боярского. Там их встречали молодожены, сменившие джинсы и шлепки на более праздничные наряды. Гостей разместили на двух теплоходах «Цезарь» и «Максимус». Там их ждали накрытые столы, а официанты разливали по бокалам шампанское. Приглашенных доставляли на правительственную дачу, где и проходило торжество. Новоиспеченные муж и жена добирались до места на машине. Долгое время на свадьбе не появлялся папа невесты - Михаил Боярский. Поговаривали, что он очень не доволен свадьбой дочери. На торжестве он появился позднее, сообщает «Комсомольская правда». Максим и Лиза вместе снимались в фильме «Не скажу», где играли влюбленную пару. Чувство плавно перетекло из кино в жизнь. Ради Боярской Максиму пришлось развестись со своей женой - театральной актрисой Яной Сексте, которая работает в «Табакерке». До того как встретить Максима, у Лизы было несколько неудачных романов. Но об отношениях своенравной актрисы с мужчинами известно очень мало. Еще во время учебы в институте она была влюблена в актера Даниила Козловского. Затем Лиза увлеклась опять же своим коллегой Сергеем Чонишвили. Потом девушка души не чаяла в актере новосибирского театра Павле Полякове. Ясно одно, что свой выбор Боярская останавливала непременно на творческих молодых людях.