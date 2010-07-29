От Оксаны Григорьевой ушел пресс-атташе

Дело Гибсон-Григорьева набирает обороты, но на стороне Оксаны, как выяснилось, нашлись «дезертиры». Свою подопечную в столь сложный жизненный момент оставил пресс-атташе Стив Джейфф. Некоторые источники утверждают, что Джейфф ушел, потому что Оксана не смогла платить ему больше. Согласно другим данным, это Григорьева уволила Джейффа, потому что он не смог правильно осветить ситуацию с обвинениями в отношении нее (напомним, что сейчас идет расследование: лос-анджелесский полицейский департамент получил заявление, в котором сказано, что Оксана вымогала у Мела Гибсона деньги). Сам Джейфф опровергает обе нелицеприятные версии их с Григорьевой профессионального расставания. Вот как он прокомментировал случившееся: У меня есть другие клиенты в серьезных кризисных ситуациях, и они требуют моего времени.(...) Клиент (подразумевается Григорьева - прим.) был расстроен и пытался защитить себя - и был в этом прав, - но также он должен был следовать судейским предписаниям. Таким образом, я решил, что мне лучше всего просто подать в отставку. Но «напоследок» Джейфф все же вступился за Оксану - он утверждает, что она не старалась получить с Гибсона денег за собственное молчание. Между тем, Григорьева уже рассматривает кандидатов на освободившуюся «вакансию». Среди претендентов - Говард Брэгман, вечный критик Гибсона. Он недавно сказал: Давайте не будем действительно сильно переживать за Мела Гибсона. По сообщениям, у него есть больше миллиарда долларов. Видимо, Говард пока не понял, что деньги-то в жизни как раз не главное.