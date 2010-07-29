Бритни Спирс рекламирует свой новый аромат

Бритни Спирс продолжает осваивать новые горизонты: певица не записывает песни, зато выпускает одежду и парфюм. На днях в сети появился промо-постер ее девятого (!) аромата с названием Radiance. Первый снимок Бритни разместила на своей страничке в кибер-пространстве. В микро-блоге на Twitter она написала: Только что увидела промо-постер к своему последнему аромату Radiance. Спешу поделиться своей радостью с поклонниками. Надо сказать, что на снимках Спирс действительно выглядит «сияющей» (в соответствии с названием парфюма - «Сияние»). Но складывается впечатление, что Бритни в реальной жизни и Бритни в рекламе - два абсолютно разных человека. А жаль, на такую ухоженную, спокойную и уверенную в себе певицу приятно посмотреть! Новый парфюм, созданный поп-принцессой, появится в продаже уже в сентябре. Поклонников певицы наверняка порадует дизайн флакона (будто созданный из розовых и голубых самоцветов) и сам аромат, состоящий из свежих ягод и покрытых росой цветочных лепестков.