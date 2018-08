Лидером «Новой волны» стала украинка

В среду, 28 июля, в концертном зале «Дзинтари» в Юрмале состоялся первый конкурсный день «Новой волны». Первое место по итогам этого дня заняла украинка Татьяна Ширко. На сцену вчера выходили не только все исполнители, которых оценивало жюри, но и российские звезды. Зал «разогревали» Валерий Леонтьев, Алсу, Ани Лорак в дуэте с Сергеем Лазаревым и многие другие. После часового концерта на сцене появились и сами исполнители, которые спели по одному всемирному хиту. Татьяна Ширко, исполнившая песню Селин Дион All By Myself, набрала наибольшее число баллов. Высоко оценили судьи и второго украинца – Ивана Березовского, однако не по вкусу судьям оказалась группа «Поющие трусы», которую ведущие концерта со сцены тактично называли «Поющие трУсы». Например, Валерия, входящая в состав жюри, за песню Bad девочкам в коротеньких шортиках поставила всего 6 баллов из максимальных 11. Второе место в первый день занял Израиль, а третье - Армения. Отметим, что российские конкурсанты заняли в первый конкурсный день, набрав наименьшее количество баллов, последние строчки рейтинга. Однако борьба на этом не закончена - впереди еще два конкурсных дня, которые и определят победителя. Сегодня вечером конкурсанты выступят с национальным хитом. Фаворитка Ширко споет украинскую народную песню «Чом ты не прыйшов». Обратим внимание, что в этом году конкурс уже не обошелся без сюрпризов: в Юрмалу не приехала «муза конкурса» Алла Пугачева. Кроме того, прошлогодняя обладательница гран-при, представительница Украины Джамала, несмотря на традицию, в день открытия так и не выступила. По словам российского продюсера Игоря Крутого планировалось «ее участие в рамках дуэта с еще одним победителем конкурса Санди Сондоро, однако музыкант из Индонезии не смог приехать. Таким образом, выступление не состоится», - сказал на пресс-конференции Игорь Крутой. В то же время, по данным «Комсомольской правды в Украине», Джамала готовила сольное выступление и ни о каком совместном номере с Сондоро речь не шла, отмечает proua. «Почему мое выступление отменили за два дня до начала конкурса, мне так и не ответили, - рассказала певица. - Могу сказать, что я тщательно к нему готовилась, были готовы постановка и концертное платье. Я запланировала презентацию новой сольной песни. Не знаю, может, я слегка преувеличила значение лауреата конкурса? Может, я не запечатлена в истории «Новой волны 2009»? Но мне показалось, что мы с Санди ярко себя зарекомендовали».