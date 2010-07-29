Дмитрий Маликов получил звание «Народного артиста»

Отметивший в этом году свое 40-летие, «самый интеллигентный» певец на нашей эстраде Дмитрий Маликов наконец получил долгожданный подарок. От президента нашей страны. На днях в Кремле Дмитрий Медведев вручил ордена «За заслуги перед Отечеством» деятелям российской культуры и политики. Пианисту, композитору и певцу Дмитрию Маликову было присвоено звание «народный артист России». - Только из Кремля! – похвастался Маликов на своей страничке в «Твиттере». - Президент наградил меня высоким званием народного артиста лично! Во как!