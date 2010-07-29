Муж Алсу покупает для нее авто за 600 000 евро

Бизнесмен Ян Абрамов приглядел для певицы роскошный красный "мерседес" в Юрмале. Очаровательная Алсу в скором времени, возможно, сядет за руль автомобиля, достойного зависти лучших коллекционеров Москвы. Муж певицы бизнесмен Ян Абрамов в Юрмале приглядел ей машину за 600 000 евро. Известный предприниматель приценивается к автомобилям, на которых возят ведущих «Новой волны» - Ксению Собчак и Леру Кудрявцеву. Эти чудо-средства передвижения, красные тюнингованные БМВ и «мерседес», гости фестиваля обсуждают активней, чем конкурсные перипетии. - Яну больше понравилась та тачка, которая покруче - прокачанный «мерседес». Я сразу предупредил его, что цена этой машины в Латвии где-то 350 тысяч евро, а вот при ввозе в Россию она станет вдвое больше, ведь у вас такая дорогая растаможка, - рассказал Life News владелец обеих машин, литовец Аудронис Гестаутас. - Ян сказал мне, что мое детище он хочет купить для пополнения своего автопарка и для своей супруги. Я готов включить для него в стоимость машины даже золотые диски, хотя пока на ней стоят серебряные. Life News встретил мужа Алсу за разговором с владельцем машин - они обсуждали условия, на которых мужчина может продать роскошный красный автомобиль. - Просто так с моей малышкой я не расстанусь, ведь даже дизайн этого автомобиля я разрабатывал сам, - рассказал Life Showbiz Аудронис. - Я даже принципиально вожу на конкурсе Ксюшу Собчак сам, чтобы пропиарить свои машины. Тем более боюсь кому-то доверить свое самое лучшее творение. С Яном мы обменялись контактами, он обещал связаться со мной через пару дней.