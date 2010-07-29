Свадьба Лизы Боярской закончилась дракой

В разгар вечеринки актрисы гости устроили почти не шуточную потасовку на танцполе. Неожиданной потасовкой закончилась свадьба самой аристократичной российской артистки Лизы Боярской. Друзья 24-летней актрисы, которая вчера стала законной женой главного героя фильма «Стиляги» Максима Матвеева, в разгар веселья устроили на танцполе показательные «бои». Вероятно, ядреный коктейль из невыносимой жары и литров шампанского сыграл свою роль - зажигательные танцы в честь молодоженов незаметно перешли в нечто, отдаленно напоминающее танцевальные движения. - На, получи! - разгоряченные гости свадебной вечеринки в шутку начали пинать друг друга, но жених с невестой и не думали поднимать панику - Елизавета давно привыкла, что ее друзья - настоящие балагуры. Гости Боярской и Матвеева гуляли на празднике до самого утра, ведь поводов для этого было сразу два - свадьба и день рождения жениха.