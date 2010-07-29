Леди Гага посетила гей-бар, в котором работала

Недавно суперзвезда навестила известный в узких кругах вестерн-гей-бар в Техасе, где она выступала в начале своей карьеры. Оказалось, Леди Гага не забывает о людях, которые помогли стать ей суперзвездой. После концерта в Далласе Гага приехала в бар The Round-Up Saloon на лимузине. Ее сопровождали 15 человек, включая ее маму. Гага заявила, что они пришла в бар, чтобы «повеселиться». Люди пытались проникнуть в маленький бар после того, как услышали, что там поп-дива Гага. После 45 минут «веселья» и двух стаканов виски и воды ей пришлось уйти. Владелец бара сказал, что она остается такой же милой и прекрасный, как она была до того, как стала суперзвездой.