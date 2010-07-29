Миранда Керр беременна от Орландо Блума

Близкий источник к 27-летней модели компании Victoria's Secret утверждает, что Керр ждет ребенка. Орландо Блум и Миранда Керр действительно умеют хранить секреты. Недавно любовная парочка секретно провела свадьбу, на который не было прессы. Им также удалось скрыть еще одну большую тайну - Миранда Керр беременна! По словам близких человека, который поженил их, она действительно беременна. Они провели свадьбу в тайном месте, предположительно, на Карибах, спустя почти месяц после объявления помолвки. - Она позирует в нижнем белье, - сказала подруга Миранды, которая работает в компании Victoria's Secret еще с 2007 года. - Если она беременна, то мы скоро это увидим, - добавила она. Невеста Блума не скрывала своего желания завести ребенка. - Я всегда открыто говорила, что хотела бы когда-нибудь стать матерью. И я всегда думала, что Орландо будет хорошим отцом, - сказала она.