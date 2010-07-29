Создатель «Остаться в живых» поработает над предысторией «Чужого»

Дэймон Линделоф, один из создателей и сценаристов сериала «Остаться в живых», примет участие в работе над приквелом к фильму «Чужой», сообщает Deadline. Заключительная серия «Остаться в живых» вышла в эфир в конце мая 2010 года. В настоящее время Линделоф в качестве продюсера и соавтора сценария работает над сиквелом к «Звездному пути». Напомним, что режиссером этой вышедшей в 2009 году ленты был Джей Джей Абрамс, коллега Линделофа по «Остаться в живых». В апреле 2010 года режиссер фильма «Чужой» 1979 года выпуска Ридли Скотт заявил, что планирует снять сразу два приквела к своей ленте. Известно, что события одного из них будут развиваться в конце XXI века, еще до рождения главной героини оригинальной картины Элен Рипли. В приквелах Скотт планирует объяснить, откуда вообще появились заявленные в названии «Чужие» - пришельцы-ксеноморфы. Пока не сообщается, будет ли Линделоф работать над сценариями обоих фильмов. Первый из приквелов к «Чужому» выйдет в прокат не ранее конца 2011 года. Предполагается, что Скотт снимет фильм в стереоскопическом формате.