Семерым врачам Джексона удалось избежать обвинений в смерти певца

Прокуратура Калифорнии не стала предъявлять обвинения в причастности к смерти поп-певца Майкла Джексона семерым врачам и одной медсестре, занимавшихся лечением артиста и наблюдением за его состоянием, сообщает CNN. Таким образом, единственным медиком, подозреваемым в непредумышленном убийстве Джексона, остается его лечащий врач Конрад Мюррей, дававший певцу сильный анестетик пропофол. Тем не менее, одному врачей, фигурировавших в деле (его имя не разглашается), не удалось избежать административной ответственности. Предполагается, что он будет наказан властями штата Калифорния за покупку лекарств для Джексона под вымышленным именем. Майкл Джексон скончался от остановки сердца 25 июня 2009 года в возрасте 50 лет. Певец вел подготовку к серии концертов в Лондоне, которая должна была стать финалом его музыкальной карьеры. Как выяснилось в ходе расследования смерти Джексона, певец принимал большое количество выписываемых по рецепту лекарств, среди которых оказался пропофол. Передозировки именно этого препарата и привела к летальному исходу. Предварительные слушания по делу единственного подозреваемого Конрада Мюррея начнутся в августе 2010 года. В годовщину смерти Джексона его отец Джо Джексон подал в суд на Мюррея, обвинив его в халатности. По этому иску Джексон требует от врача 75 тысяч долларов. Сам Мюррей утверждает, что Майкл Джексон самостоятельно увеличил себе дозу пропофола, когда врач отлучился из комнаты певца.