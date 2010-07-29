Голландская модель решила засудить Playboy

Голландская супермодель Лара Стоун намерена подать в суд на журнал Playboy, пишет The independent. По словам модели, издание должно ответить в суде за то, что опубликовало ее фотографии в июльском номере французского Playboy без предварительного согласования и разрешения со стороны самой девушки. «Playboy не имел права публиковать эти фотографии. Это не то издание, в котором мне бы хотелось появиться. Вы знаете, у меня нет выбора, кроме как принять меры по защите своей репутации», - заявила Стоун. Как указывает газета, модель уже обратилась к адвокатам с тем, чтобы они занялись иском к французскому Playboy. Съемки с участием Лары Стоун состоялись еще в 2009 году. Автором снимков выступил фотограф Грег Лотус. В течение нескольких месяцев фотографии Стоун находились у него, после чего появились в июльском номере французского Playboy. Карьера 26-летней Лара Стоун началась, когда девушке было 15 лет. Недавно модель подписала контракт с Calvin Klein и стала лицом компании на сезон осень-зима 2010/11. Примечательно, что Стоун нередко принимает участие в откровенных фотосессиях и пока не была замечена в конфликтах с публиковавшими ее снимки журналами.