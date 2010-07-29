Группа [Amatory] лишилась своего вокалиста

Вчера вечером питерские альтернативщики [Amatory] на своем официальном сайте объявили о том, что группа приняла решение расстаться со своим вокалистом. Решение было принято самим вокалистом [Igor]. Как сообщается, оно далось вокалисту нелегко, однако, было продиктовано рядом сомнений относительно возможности плодотворного сотрудничества в группе. «[Igor] самостоятельно отстранился от продолжения работы над новым альбомом, чтобы принять решение о том, что должно стать основой его дальнейшей жизни: духовность, отрешение от внешнего мира и посвящение себя религии или же рок-н-ролл. В итоге [Igor] выбрал церковь, признавшись нам, что не может посвятить себя [Amatory] на 100%, как это всегда делал и делает каждый музыкант группы», - говорится в заявлении группы. Музыканты [Amatory] просят поклонников группы отнестись к выбору вокалиста с пониманием, утверждая, что все они расстались хорошими друзьями. Более того, поклонникам не стоит переживать из-за записи нового альбома группы, которая идет в настоящее время. Новый вокалист уже найден и приступил к работе. Его имя пока не называется, но поклонники группы смогут увидеть его уже на ближайших концертах [Amatory] в августе. «Он - настоящая находка для [AMATORY] и для вас всех, друзья! Мы полны энтузиазма, последние дни подготовки к записи и сам процесс записи проходят в прекрасной рабочей атмосфере», - говорят музыканты. Напомним, что выход нового альбома [Amatory] запланирован на осень этого года.