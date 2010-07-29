На концерте «Алисы» будет дождь

Организаторы концерта рок-группы «Алиса» пошли на беспрецедентные меры для обеспечения комфортного прибывания публики на концерте команды в «Зеленом театре». В связи с аномальной жарой в Москве, организаторы концерта получили разрешение на установку специального водного оборудования для орошения публики. Таким образом, у всех посетителей концерта группы «Алиса» появится шанс увидеть «настоящий» дождь, который будет локализован исключительно над концертной площадкой. Также организаторы мероприятия обращаются к поклонникам Константина Кинчева с просьбой воздержаться от зажжения фаеров и курения на площадке.