Двойной альбом ДДТ выйдет весной 2011 года

Выход нового альбома группы «ДДТ» , который был запланирован на осень этого года, перенесен на весну 2011. По словам директора группы, это связано с тем, что группе необходимо провести большую работу над новым материалом. К осени музыканты «ДДТ» ее просто не успевают закончить. Так как материала за последнее время накопилось очень много, Юрий Шевчук и Ко выпустят двойной альбом. На сегодняшний день записано около половины нового материала. Работа идет на собственной студии «ДДТ» в Санкт-Петербурге. Название пластинки еще не придумано. Выпускающим лейблом стала компания Navigator Records.