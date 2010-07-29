Актриса Марион Котийяр отправится в концертный тур

Французская актриса Марион Котийяр отправляется в гастрольный концертный тур с певцом, выступающим под псевдонимом Yodelice. Актриса уже выступала вместе с Yodelice в начале этого года. Концерты проходили в Бельгии и Франции. Для карьеры певицы Марион выбрала сценическое имя «Симона». Однако, это не помешало поклонникам актрисы очень быстро опознать ее. Марион пытается совместить работу успешной актрисы (сейчас она снимается в лентах Вуди Аллена и Стивена Содеберга) и реализовать себя на музыкальном поприще. Котийяр говорит, что ей нравится быть «Симоной». Напомним, что ранее актриса уже успела поработать с британской командой Franz Ferdinand. Голос Марион можно услышать в композиции «The eyes of mars».