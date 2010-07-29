Дель Торо снимет «Хребты безумия» по Лавкрафту

Гильермо дель Торо экранизирует «Хребты безумия» Говарда Лавкрафта, а продюсером будет Джеймс Кэмерон. Собственно, это идеальная новость: никто кроме дель Торо все равно не снял бы историю про исследования, приключения и страшных старых богов, как режиссеер «Лабиринт Фавна», обладающий исключительным чувством зла. Собственно, он давно об этом мечтал, но какой студии нужен крупнобюджетный мрачный сатанинский хоррор с рейтингом R? И вот тут в дело вступает Джеймс Кэмерон. По слухам, фильм будет в 3D (что логично), с довольно большим бюджетом, причем пре-продакшн начнется уже буквально на днях, а снимать его будут в следующем году. Сценарий дель Торо и Мэтью Роббинс написали еще много лет назад, а сейчас они его перерабатывают. Непонятно, правда, как это сочетается с новой экранизацией диснеевского аттракциона — «Особняка ужасов» — которую тоже должен снимать дель Торо. Но это уж пусть они сами разбираются.