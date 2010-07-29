Найк Борзов и «Тинтал» наведут мосты

В первую пятницу сентября на сцене «Бир парк» Парка им. Горького состоится музыкальный фестиваль «Мост». В фестивале примут участие группы «Тинтал», «Блондинка Ксю», «Найк Борзов», «Кеды», «Мои ракеты вверх», «SV4» и Ник Рок-н-Ролл. Название мероприятия выбрано не случайно. Если отталкиваться от наименования известной конструкции, то можно перевести название как «соединение стилей, исполнителей и слушателей» между собой. А может, фестиваль поможет «навести мосты» между регионами. А можно сказать, что «Мост» - это русская транскрипция английского слова «most», которое переводится как «самый». Организаторы надеются, что мероприятие станет одним из самых ярких в начале осени 2010 года.