Умер легендарный соул-певец

В США скончался легендарный соул-исполнитель Эл Гудман. Певец умер во время операции по удалению опухоли. Причиной смерти стала остановка сердца. Эл Гудман известен как основатель соул-группы Moments. Группа стала популярной благодаря таким хитам, как «Love on a Two Way Street» (1970), «Look at Me (I'm in Love)» (1975). После расторжения контракта с лейблом Stang в 1979 году группе пришлось сменить название на «Ray, Goodman&Brown». Под этой вывеской музыканты выпустили свой самый известный хит «Special Lady». Музыканты часто выступали совместно с другими исполнителями. Так они исполняли вместе с Алишей Киз композиции «You Don't Know My Nam» и «Love on a Two Way Street». Похороны Эла Гудмана пройдут в понедельник в Bergen Performing Arts Center в Энглвуде.