Кайли Миноуг спела для дебютного альбома дуэта Hurts

Австралийская певица Кайли Миноуг записала вокал для одной из композиций дебютного альбома британского дуэта Hurts Дуэт Hurts был создан в Манчестере в 2009 году. Свои первые концерты группа дала в начале 2010 года. Дебютный синг «Wonderful Life» поступил в продажу в мае 2010 года. Вокалист Hurts Тео Хачкрафт сообщил, что группа закончила работу над альбомом несколько недель назад, но пластинка показалась музыкантам «незавершенной», пишет Лента.ру. Оба участника дуэта «влюблены» в Кайли Миноуг - поэтому они «набрались смелости» и обратились к певице с предложением записать совместный трек. Миноуг согласилась, и в результате ее голос звучит в песне «Devotion». Альбом Hurts «Happiness» поступит в продажу в начале сентября 2010 года. Вокалист Тео Хатчкрафт (Theo Hutchcraft) и гитарист Адам Андерсон (Adam Anderson) создали группу в апреле 2009 года. На свое первое видео «Wonderful Life» они потратили всего 20 фунтов стерлингов, пишет радио-портал MJoy. Сейчас дуэт занимает 4 место в списке самых перспективных молодых музыкантов – BBC Sound of 2010 –и подписали контракт с компанией Sony Music.