Поплавский будет вести кулинарное шоу

Ректор Киевского национального университета культуры и искусств Михаил Поплавский станет ведущим кулинарного шоу «Шеф-кухар» на Первом национальном канале «Мы представим зрителям простую украинскую сельскую кухню без понтов», - сказал Поплавский. Получасовая программа «Шеф-кухар» будет идти каждую субботу, сообщает Телекритика. В гости на программу к Михаилу Поплавскому будут приходить известные шеф-повара разных ресторанов. Следует отметить, что для Поплавского тема кулинарии не чужая Напомним также, что Поплавский вошел в состав жюри национального отбора детского песенного конкурса Евровидение. А одной из ведущих церемонии национального отбора станет 10-летняя дочь вице-президента Национальной телекомпании Украины (НТКУ) Валида Арфуша.