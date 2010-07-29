Ляпис Трубецкой спел про беларуские товары

Группа «Ляпис Трубецкой» записала песню «Купляй беларускае» — ответ на призывы властей поддерживать отечественного производителя В интернете уже появилось фан-видео на этот трек, сообщает радио-портал M Joy. «Это не клип, а видеоинсталляция, — комментирует продюсер группы Евгений Калмыков. — Песня родилась во время возвращения из аэропорта «Минск-2». «Основой видео стали кадры, которые отснял студент-оператор Александр Галушко, когда на протяжении суток ездил с камерой по Минску». Продюсер также добавил, что трек «Купляй беларускае» не войдет ни в один альбом «Ляписов», «потому что юмор текста смогут понять только в Беларуси».