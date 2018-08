Антитела представят Украину на фестивале Sziget

Группа «Антитела» представит Украину на фестивале Sziget, который пройдет с 11 по 16 августа в Венгрии Украинцы выбрали их с помощью голосования на сайте MTV-Украина. За возможность спеть на Sziget также боролся «Тартак», Gouache, «Крихітка» и «С.К.А.Й». Группа «Антитела» выступит в Будапеште 13-го августа. Кроме них в этот день на сцену фестиваля выйдут: «Ляпис Трубецкой», Papa Roach, Gentleman and the Evolution, Mika и 30 Seconds to Mars, сообщает радио-портал MJoy. «Антитела» - не единственный коллектив от Украины, который будет играть на Sziget. В последний день фестиваля выступят группы Rada и Death Valley Screamers (DVS) (вокалист - Шон Карр, зять Юлии Тимошенко).