Самый мускулистый российский певец Денис Клявер женился во второй раз. Церемония бракосочетания 35-летнего солиста группы «Чай вдвоем» состоялась в Пушкине, а вечеринку устроили в пригородном Павловске. Молодожены заранее решили отказаться от тесных и душных ресторанов и организовали свадебную party на свежем воздухе в пригороде северной столицы. На церемонию звездный жених и красавица невеста по имени Ирина приехали за 15 минут до начала торжества. В загсе пара появилась во время обеденного перерыва: для того, чтобы оформить необходимые документы, сотрудники госучреждения сделали любимому артисту некоторые поблажки - все происходило за закрытыми дверьми в неположенное время. Следующую по очереди пару молодоженов, например, не пустили внутрь загса, попросив подождать на улице. Ирина, завоевавшая место в сердце поп-кумира, заметно волновалась, зато Клявер вел себя уверенно. Ведь для него это уже не первый брак. С предыдущей своей супругой Юлией 35-летний певец прожил 8 лет, вместе они воспитывали общего сына Тимофея и дочь Юли от первого брака.